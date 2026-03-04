أفاد جيش الاحتلال، بأنه رصد إطلاق إيران صواريخ على ما سماها «أراضي إسرائيل».

وأضاف في بيان: «تعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد.. وقد أرسلت خلال الدقائق الأخيرة، تعليمات مسبقة مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية».

وتابع: «يُرجى من الجمهور الالتزام بالتعليمات، فهي تُنقذ الأرواح.. ادخلوا المناطق المحمية فور تلقّي الإنذار، والتزموا بها حتى صدور إعلان جديد».

واستكمل: «لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقّي تعليمات صريحة، ويجب عليكم الاستمرار في العمل وفقًا للتعليمات».

وسبق أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية نفّذت الموجة الخامسة عشرة من الهجمات ضد أهداف تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى فتح أبواب الجحيم على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وصرح المتحدث باسم الحرس الثوري ونائب مسؤول العلاقات العامة علي محمد نائيني، أن الحرس الثوري بقيادة أحمد وحيدي سيواصل عملياته العسكرية بكل حزم واستمرارية.

وأضاف أن القوات التابعة للحرس عازمة على الانتقام لدماء "الشهداء"، متوعداً بإلحاق هزائم قاسية بأعداء إيران.