رئيس وزراء إسبانيا لترامب: لن نتواطأ في أمر ⁠يضر بالعالم لمجرد أن نتجنب ردود فعل انتقامية من أي طرف

شدد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، اليوم الأربعاء، على معارضته للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، محذرا من ‌أن الصراع ينذر بتهديد أرواح الملايين.

جاء ذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع مدريد بسبب موقفها من الصراع، بحسب وكالة رويترز.

وقال سانتشيث في خطاب للأمة نقله التلفزيون: "هكذا تبدأ الكوارث الكبرى للبشرية... ⁠لا يمكن التلاعب بمصائر الملايين".

وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بعد أن ندد سانتشيث بالقصف الأمريكي والإسرائيلي لإيران ووصفه بأنه متهور وغير قانوني، ثم حظر لاحقا استخدام الطائرات الأمريكية للقواعد البحرية والجوية في جنوب إسبانيا لشن هجمات على طهران.

وذكر سانتشيث أن العالم لا يستطيع حل مشاكله بالصراعات والقنابل.

وأضاف: "يمكن ‌تلخيص ⁠موقف الحكومة الإسبانية في مقولة ‘لا للحرب‘"، مؤكدا أن هذا الموقف ليس مراوغا بل متسقا.

وأشار على ما يبدو إلى تهديدات ترامب بقطع العلاقات التجارية، قائلا: "لن نتواطأ في أمر ⁠يضر بالعالم أو يتعارض مع قيمنا ومصالحنا لمجرد أن نتجنب ردود فعل انتقامية من أي طرف".

وسلط سانتشيث الضوء على ⁠الآثار السلبية غير المباشرة لحرب العراق، من تصاعد لإرهاب المتشددين إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وقال إن ⁠عواقب الهجوم على إيران تحمل نفس القدر من الضبابية، وإنها لن تفضي إلى نظام دولي أكثر عدلا.