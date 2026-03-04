ناشطون في موريتانيا يتظاهرون ضد «العدوان الهمجي» على إيران

تظاهر ناشطون في نواكشوط تلبية لنداء أطلقته المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة، وذلك أمام السفارة الامريكية في العاصمة الموريتانية للتنديد بالحرب الإسرائيلية الامريكية على إيران وللمطالبة بوقف "العدوان الهمجي" على إيران ولبنان وفلسطين.

ورفع الناشطون، في الوقفة التي جرت ليل الثلاثاء / الأربعاء، لافتات تدين الحرب على إيران ومسلسل الاغتيالات في فلسطين ولبنان و" الغطرسة الامريكية " في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط. ورددوا شعارات تعبر عن رفض " الهيمنة الامريكية الاسرائيلية " على مصائر الشعوب وعلى القرار في العالم .

واستنكر المتظاهرون "الخرق السافر للقانون الدولي وسيادة إيران وحوزتها الترابية" .

وندد المتظاهرون بعجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام العنجهية الأمريكية واعتداءاتها المتكررة على دول الممانعة و"دعمها السافر لجرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة وفلسطين ولبنان".

وتأتي هذه الوقفة ضمن تحركات تقوم بها المبادرة الطلابية، وهي منظمة شعبية محسوبة على التيار الإسلامي في موريتانيا بينما اتسم موقف الحكومة الموريتانية عبر بيان للخارجية واتصالات للرئيس محمد ولد الغزواني بقادة دول الخليج بالانحياز لدول الخليج العربية والتضامن معها في مواجهتها لهجمات مدانة وغير مبررة قامت بها إيران .