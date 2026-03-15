مانشستر يونايتد يهزم أستون فيلا بثلاثية

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات سريعا ليهزم أستون فيلا 3-1 اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد خسارته أمام نيوكاسل في الجولة الماضية بهدفين لهدف، فاز اليونايتد بثلاثية ليواصل تعزيز تواجده في المربع الذهبي بجدول البريميرليج.

وخيم التعادل السلبي على الشوط الأول ليبدأ يونايتد في استفاقة حقيقية بالشوط الثاني.

وسجل البرازيلي كاسيميرو هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 53، من عرضية برونو فيرنانديز.

وتعادل لاعب الوسط روس باركلي لصالح أستون فيلا في الدقيقة 64، ثم أعاد البرازيلي ماتيوس كونيا التقدم لليونايتد من جديد في الدقيقة 71 من صناعة القائد المتألق برونو أيضا.

وفي الدقيقة 81 استطاع بنجامين تشيشكو إضافة الهدف الثالث لليونايتد ليحسم الانتصار الثمين.

ورفع هذا الفوز رصيد يونايتد إلى 54 نقطة في المركز الثالث، أما أستون فيلا فقد توقف رصيده عند 51 نقطة في المركز الرابع.