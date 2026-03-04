سعر الديزل في ألمانيا يتجاوز الـ2 يورو

ارتفع سعر الديزل على مستوى ألمانيا إلى أكثر من 2 يورو للتر نتيجة الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران.

وبلغ متوسط السعر على مستوى البلاد 054ر2 يورو للتر في ذروة الأسعار صباح اليوم الأربعاء عند الساعة 15ر7 (التوقيت المحلي)، حسبما أفاد نادي السيارات الألماني "إيه دي إيه سي" ردا على استفسار.

غير أن السعر قد ينخفض مرة أخرى خلال اليوم، إذ بلغ عند الساعة 30ر8 نحو 991ر1 يورو. وفي الأيام العادية يكون البنزين والديزل في الصباح أغلى عادة بأكثر من 10 سنتات مقارنة بالمساء، إلا أن الارتفاع السريع الأخير طغى جزئيا على هذا النمط.

كما ارتفع سعر البنزين الممتاز من نوع "إي10" بشكل ملحوظ وبلغ في ذروة الأسعار صباحا 995ر1 يورو للتر، غير أن الزيادة لم تكن بنفس قوة ارتفاع سعر الديزل، الذي يتفاعل - بحسب نادي السيارات الألماني - بشكل أكثر حساسية مع الأزمات.