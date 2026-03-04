الجيش الأمريكي يأمر بتطبيق 11 إجراء إضافيا لحماية القوات

أصدرت القيادة الشمالية الأمريكية، المسئولة عن الدفاع عن أمريكا الشمالية، أوامر للمنشآت العسكرية بتطبيق 11 إجراءً إضافيًا لحماية القوات، بهدف تعزيز الأمن.

وأوضحت القيادة الأمريكية، في بيانٍ لها لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن هذه الإجراءات الإضافية جاءت "استنادًا إلى الأحداث العالمية" لتعزيز اليقظة وحماية الأفراد والمنشآت.

وقال متحدثٌ باسم القيادة الشمالية الأمريكية لـ"سي إن إن"، إن هذه الإجراءات الإضافية تحدد الحد الأدنى من الأمن في جميع المنشآت، مع إمكانية فرض القادة المحليين إجراءاتٍ إضافية لزيادة الأمن.

وقد قُتل ما لا يقل عن أربعة عسكريين أمريكيين منذ بدء النزاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، إثر غاراتٍ أمريكية وإسرائيلية على إيران.

وفي وقت سابق، حدد الجيش الأمريكي، أمس الثلاثاء، هويات أربعة من أوائل الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في الحرب ‌على إيران.

وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سقوط مزيد من القتلى والجرحى الأمريكيين مع احتدام الصراع.

من بين ستة جنود أمريكيين لقوا حتفهم حتى الآن، كان الأربعة أعضاء في وحدة قوات الاحتياط التابعة للجيش في ولاية أيوا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال الجيش الأمريكي، أمس الثلاثاء، إن الأربعة لقوا حتفهم، يوم الأحد، عندما اصطدمت طائرة بدون طيار بمنشأة عسكرية أمريكية في ميناء الشعيبة بالكويت.

وذكر البنتاجون أن الأربعة تتراوح أعمارهم بين 20 و42 عاما وكانوا يخدمون ⁠في قيادة الدعم 103 من دي موين بولاية أيوا، وهي جزء من عمليات الإمداد العالمية للجيش.