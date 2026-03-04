جيمس تالاريكو يفوز بانتخابات تمهيدية الديمقراطيين لمجلس الشيوخ في تكساس

فاز عضو مجلس نواب ولاية تكساس، جيمس تالاريكو، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ في تكساس، متغلبا على النائبة جاسمين كروكيت، مانحا قادة الحزب المرشح الذي كانوا يرونه بهدوء الخيار الأقوى لقلب الولاية ذات التوجه الجمهوري القوي.

ووفقا لموقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي، اتسم السباق بأسئلة حول قابلية الفوز وتصاعد توترات عرقية كامنة، إذ عمل تالاريكو وكروكيت على إعادة تجميع الائتلاف متعدد الأعراق للحزب بعد انقسامه.

واستمر ذلك حتى يوم الثلاثاء، حيث أعرب كلا المرشحين عن مخاوف من أن ناخبين قد حُرموا من حقهم في التصويت في معقل كروكيت في مقاطعة دالاس، التي تضم عددا كبيرا من الناخبين ذوي الأصل الإفريقي.

وقد يلقي النزاع القانوني بشأن دوائر الاقتراع في دالاس بظلاله على فوز تالاريكو. وقالت كروكيت لأنصارها ألا يتوقعوا إعلان نتيجة نهائية في ليلة الانتخابات.

تالاريكو، وهو تقدمي وطالب في معهد ديني، تبنى نهجا واسع القاعدة في حملته من خلال استقطاب ناخبين من الحزبين والمستقلين.

وسيواجه في الانتخابات العامة إما السيناتور جون كورنين أو المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي يخوض تحديا يمينيا ضد شاغل المنصب منذ أربع فترات.

لم يتمكن الديمقراطيون في تكساس من الفوز بمنصب على مستوى الولاية منذ ثلاثة عقود، لكنهم يعتقدون أن لديهم فرصة نادرة لقلب مقعد مجلس الشيوخ في نوفمبر، بسبب ردود الفعل العكسية تجاه جهود إدارة ترامب في الترحيل الجماعي وطريقة تعاملها مع الاقتصاد، خاصة إذا خرج باكستون فائزا من جولة الإعادة الجمهورية.

لم تُجرى سوى استطلاعات رأي عامة غير حزبية محدودة بشأن الانتخابات العامة، لكن مذكرة حديثة صادرة عن اللجنة الوطنية الجمهورية لمجلس الشيوخ تُظهر تقدم كورنين على تالاريكو بثلاث نقاط، في حين يتقدم تالاريكو على باكستون بثلاث نقاط.