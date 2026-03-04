وزير الداخلية الألماني: لا زيادة في مستوى التهديد بألمانيا بسبب حرب إيران

يرى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن الحرب في إيران لم تؤد إلى زيادة مستوى التهديد في ألمانيا.

وقال الوزير في تصريحات لقناة "زد دي إف" الألمانية إن هناك تهديدا مجردا كما كان قبل الحرب، وأضاف: "هذا لم يتغير بشكل ملحوظ ... لا توجد خطط هجوم ملموسة نعرفها".

وأشار دوبرينت إلى أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الأمريكية والإسرائيلية واليهودية في ألمانيا، مضيفا أنه منذ مطلع الأسبوع جرى تنظيم نحو 60 مظاهرة مرتبطة بالحرب في إيران، وقد سارت بشكل هادئ.

وأكد الوزير أن السلطات تراقب ما إذا كانت هذه الفعاليات قد تتعرض للتجسس من قبل متعاطفين مع القيادة الإيرانية، كما تتابع المخاطر المحتملة القادمة من الخارج والتهديدات في المجال السيبراني، مضيفا أنه يتم إعداد تقارير يومية عن الوضع.

وقال دوبرينت: "لكن الوضع يمكن أن يتغير كل يوم بطبيعة الحال... حتى اليوم لا نرى أي شيء قد يعني وجود وضع تهديد جديد إضافي لألمانيا"، مشيرا إلى أنه لا توجد حاليا مؤشرات على حركات لجوء إضافية من إيران باتجاه ألمانيا.