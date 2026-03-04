الولايات المتحدة تدشن حملة لمكافحة المخدرات في الإكوادور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دشنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عملية لمكافحة المخدرات في الإكوادور، حسبما قالت القيادة الجنوبية الأمريكية.

وقالت القيادة في منشور عبر منصة" اكس" في الثالث من مارس الجاري، بدأت قوات الإكوادور والولايات المتحدة عملية ضد منظمات مصنفة على أنها إرهابية في الإكوادور".

وأضافت القيادة" سويا، نقوم بعمل حاسم لمواجهة الإرهابيين المرتبطين بالمخدرات، الذين مارسوا العنف والإرهاب والفساد على المواطنين في أنحاء نصف الكرة الأرضية".

وكان رئيس الإكوادور دانيال نوبوا قد صرح أمس الأول الاثنين أن بلاده" تخوض مرحلة جديدة من القتال ضد الإرهاب المرتبط بالمخدرات والتعدين غير القانوني".