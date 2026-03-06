روسيا : الإعلانات على تليجرام غير قانونية

أعلنت السلطات الروسية أن الإعلانات على تطبيق المراسلة تليجرام غير قانونية في أعقاب قيود مفروضة على نشاط المنصة في البلاد، حسبما أفادت الوكالة الروسية لمكافحة الاحتكار.

ونقلت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الحكومية يوم الخميس عن الوكالة قولها إنه نظرا للإجراءات التي تحد من الوصول إلى تليجرام، فإن الخدمة الاتحادية لمكافحة الاحتكار ترى أن الإعلان على المنصة يعد انتهاكا لقانون الإعلان. وأضافت أنه سيتم تحميل كل من مشغلي المنصة والمعلنين المسؤولية.

وتعد هذا التحرك خطوة أخرى في جهود روسيا لتشديد الرقابة على خدمة المراسلة. ومنذ أن أمر الكرملين بغزو أوكرانيا في عام 2022، كثفت موسكو القيود على وسائل الإعلام المستقلة والمنصات عبر الإنترنت، بهدف الحد جزئيا من انتقاد الحرب. وتم فرض قيود على الوصول إلى يوتيوب في روسيا منذ عام 2024، حيث لا يمكن الوصول إلى معظم مقاطع الفيديو بدون شبكة افتراضية خاصة (في بي إن).

ومنذ منتصف عام 2025، تم حظر المكالمات الصوتية ومرئيات الفيديو على واتساب وتليجرام في روسيا. وتشير التقارير إلى احتمال حظر تليجرام بالكامل في البلاد اعتبارا من أبريل المقبل.

وفي الوقت نفسه، تروج السلطات لاستخدام خدمة المراسلة الروسية "ماكس" التي تقوم، وفقا لموقع "ذا بيل" الإخباري، بمراقبة المستخدمين والتحقق، على سبيل المثال، مما إذا كانوا يستخدمون شبكات افتراضية خاصة (في بي إن).