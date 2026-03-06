السعودية: اعتراض صواريخ تستهدف قاعدة جوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع السعودية اليوم الجمعة إن قاعدة جوية في البلاد تعرضت للاستهداف بهجوم صاروخي.

واعترضت السعودية ودمرت ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، وفقا لما صرحت به الوزارة في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

ولم توضح الوزارة مصدر هذه القذائف.

وقد تعرضت القاعدة الواقعة جنوب الرياض، حيث تتمركز قوات أمريكية، لهجمات متكررة بالطائرات المسيرة خلال الأيام الأخيرة.

وأسقطت المملكة صاروخي كروز في المنطقة يوم الأربعاء.

وتشن إيران هجمات منذ عدة أيام ضد أهداف في دول الخليج، بما في ذلك قواعد عسكرية ومنشآت دبلوماسية أمريكية، وذلك ردا على الغارات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية داخل إيران.

وتقع دول الخليج على مسافة قريبة نسبيا من الساحل الإيراني، مما يجعلها أهدافا أسهل من إسرائيل. وقد وجهت معظم الصواريخ والطائرات المسيرة حتى الآن نحو الإمارات والكويت وقطر والبحرين.