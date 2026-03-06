اليابان تؤكد احتجاز مواطن ياباني ثان في إيران وتطالب بإطلاق سراحه

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، عن احتجاز مواطن ياباني ثانٍ في إيران، وطالبت بالإفراج الفوري عن كلا الشخصين.

وأكدت الوزارة أن المواطن الياباني الثاني تم احتجازه قبل الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وذكرت الوزارة بأن المحتجز بخير وبصحة جيدة، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى، مثل توقيت الاحتجاز أو ما إذا كان على صلة باحتجاز الصحفي الياباني الذي تم الكشف عنه الشهر الماضي.

وكان مسؤولون يابانيون قد أكدوا احتجاز الشخص الأول، رغم رفضهم الكشف عن هويته.

وكانت لجنة حماية الصحفيين قد ذكرت ان المحتجز الأول اسمه شينوسوكي كاواشيما، مدير مكتب هيئة الإذاعة اليابانية العامة في طهران. ونقل تقريرها عن مصدر غير محدد تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن كاواشيما اعتقل في 20 يناير/كانون الثاني من قبل الحرس الثوري الإيراني، ونقل في 23 فبراير/شباط إلى سجن إيفين.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن كاواشيما وغيره من الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم.