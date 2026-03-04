ترامب يتعهد بتأمين حركة الشحن عبر مضيق هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم تأمين حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي تهدده إيران، بما في ذلك عبر البحرية الأمريكية.

ونشر ترامب على منصته تروث سوشيال أمس الثلاثاء: "إذا لزم الأمر، ستبدأ البحرية الأمريكية مرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن."

كما أصدر الرئيس توجيها للهيئة الأمريكية ذات الصلة، "مؤسسة التمويل الدولي للتنمية الأمريكية"، لتقديم التأمين على المخاطر والضمانات لجميع الأنشطة التجارية البحرية في المنطقة.

وتهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى نقل مصادر الطاقة، لكنها متاحة لجميع شركات الشحن.

وأضاف ترامب أمس الثلاثاء أن المؤسسة ستقدم تأمينا "بسعر معقول جدا" للمساعدة في ضمان تدفق الطاقة وغيرها من التجارة في الخليج، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف: "مهما حدث، ستضمن الولايات المتحدة التدفق الحر للطاقة إلى العالم".