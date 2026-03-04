ميرتس يهدي ترامب نسخة من معاهدة تجارية تعود لعام 1785 بين الولايات المتحدة وبروسيا

على خلفية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أهدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسخة طبق الأصل من معاهدة الصداقة والتجارة الموقعة عام 1785 بين الولايات المتحدة وبروسيا.

وقال ميرتس، الذي التقى ترامب في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، إن هذه المعاهدة كانت أول اتفاق تجاري دولي توقعه الولايات المتحدة مع دولة أخرى، وكانت في هذه الحالة بروسيا.

وفي 4 يوليو 1776 أعلنت المستعمرات البريطانية استقلالها عن المملكة المتحدة، ما مهد الطريق لتأسيس الولايات المتحدة.

وخلال أول لقاء بينهما في يونيو 2025، كان ميرتس قد قدم لترامب نسخة مؤطرة بالذهب من شهادة ميلاد تاريخية لجد ترامب، كما دعاه لزيارة مسقط رأس أسلافه، وهي قرية صغيرة في جنوب غرب ألمانيا.

كما تلقى ترامب مضرب جولف منقوشا عليه علما ألمانيا والولايات المتحدة.