بريطانيا توقف منح تأشيرات الدخول لمواطني 4 دول

فرضت الحكومة البريطانية تعليقا طارئا على منح تأشيرات الدخول لمواطني أربع دول، حيث اتهمتهم وزيرة الداخلية شبانة محمود باستغلال كرم بريطانيا للمطالبة باللجوء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه تم تعليق منح تأشيرات الدراسة للمواطنين من أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، بالإضافة إلى تأشيرات العمل للأفغان.

وجاء هذا القرار بعدما قالت الحكومة إن هناك عددا متزايدا من الأشخاص من هذه الدول يستخدمون طرق الهجرة القانونية كبوابة خلفية للمطالبة باللجوء في المملكة المتحدة.

ووصفت وزارة الداخلية تعليق منح التأشيرات بالخطوة " غير المسبوقة" ، حيث أنها أول مرة يتم فيها تطبيق مثل هذا الحظر على التأشيرات.

وقالت شبانة محمود " ستقدم بريطانيا دائما اللجوء للفارين من الحرب والاضطهاد، ولكن لا يجب استغلال نظام التأشيرات لدينا".

وأضافت" لذلك أنا اتخذ هذا القرار غير المسبوق برفض منح تأشيرات لمواطني تلك الدول الذين يسعون لاستغلال كرمنا".

وقالت" سوف أعيد النظام والسيطرة لحدودنا".

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، فإن نحو 39% من بين 100 ألف شخص حصلوا على اللجوء عام 2025، قاموا بذلك بعد الوصول إلى المملكة المتحدة عبر طريق هجرة قانوني، مثل تأشيرة الدراسة.