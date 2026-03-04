مسئول ألماني يحذر من خلايا نائمة إيرانية بعد التصعيد في الشرق الأوسط

عقب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، حذر وزير الداخلية المحلي في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، توماس شتروبل، من احتمال تنفيذ أعمال انتقامية عبر عملاء إيرانيين و"خلايا نائمة" في جنوب غرب ألمانيا.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "أجهزتنا الأمنية يقظة بشكل خاص فيما يتعلق بإجراءات انتقامية، على سبيل المثال من قبل أشخاص يعملون بتكليف من الأجهزة الاستخبارات الإيرانية".

وأضاف شتروبل: "نحن نعلم أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تنشط لدينا"، موضحا أن إيران معروفة بتنفيذ إجراءات قمعية ضد المعارضين الإيرانيين والمنشقين خارج حدودها الوطنية وملاحقتهم، مشيرا إلى أن النظام لا يتردد أيضا في استخدام العنف.

وأشار شتروبل إلى أنه بعد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط تزداد مخاطر تنفيذ أعمال انتقامية إيرانية ضد منشآت يهودية أو إسرائيلية أو أمريكية - حسبما أفادت وزارة الداخلية - وقد يصل الأمر إلى تنفيذ هجوم إرهابي.

وأكد شتروبل أنه لا توجد حاليا معلومات تشير إلى "تهديد ملموس لمنشآت أجنبية أو يهودية أو إسرائيلية أو أمريكية في بادن-فورتمبرج"، لكنه قال: "لدينا وضع تهديد مجرد، يمكن أن يتطور منه هجوم ملموس في أي وقت"، مضيفا أن مستوى الحماية لمثل هذه المنشآت سيظل مرتفعا.

وقال الوزير: "أنشطة التجسس والأنشطة السيبرانية التجسسية لإيران في أوروبا وألمانيا وبادن-فورتمبرج تهدف إلى الحفاظ على السلطة في المقام الأول، وكذلك بشكل خاص الحصول غير المشروع على تكنولوجيا وسلع خاضعة للعقوبات"، مضيفا أن اهتمام إيران الاستخباراتي لا يقتصر على المعارضين فحسب، بل يشمل أهدافا واسعة في مجالات السياسة والعلوم والاقتصاد والجيش.