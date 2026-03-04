قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن موقف مدريد هو "لا للحرب" على إيران، مشيراً إلى أن بلاده "ضد هذه الكارثة".

وأضاف سانشيز في خطاب نقله التلفزيون الرسمي: "نحن ضد هذه الكارثة.. حرب العراق أدت إلى عالم أكثر انعداماً للأمن"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وتابع: "الحرب على إيران لن تؤدي إلى نظام دولي أكثر عدلا ولا إلى رواتب أعلى أو خدمات عامة أفضل أو بيئة أكثر صحة".

ومضى قائلا : "هكذا تبدأ الكوارث الكبرى للبشرية ولا يمكننا التلاعب بمصير الملايين، مؤكدا "سنتعاون مع دول المنطقة الساعية إلى السلام بالإمكانات الدبلوماسية والمادية

وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بعد أن ندد سانشيز بالقصف الأمريكي والإسرائيلي لإيران ووصفه بأنه متهور وغير قانوني، ثم حظر لاحقا استخدام الطائرات الأمريكية للقواعد البحرية والجوية في جنوب إسبانيا لشن هجمات على طهران.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.