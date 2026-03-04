الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أضرار في مبنيين بالقرب من موقع أصفهان النووي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، بوقوع أضرار في مبنيين بالقرب من موقع أصفهان النووي.

وأكدت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أنها لم ترصد أي أضرار في المنشآت التي تحتوي على مواد نووية في إيران، استنادًا إلى تحليل أحدث صور الأقمار الصناعية المتاحة.

ونفت «وجود خطر لتسرب إشعاعي في الوقت الحالي»، مشيرة إلى أنها لم ترصد أي تأثير إضافي في نطنز بعد الأضرار التي تم الإبلاغ عنها سابقا.

وذكرت أنها لم ترصد كذلك أي تأثير في مواقع نووية أخرى، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية.

من جانبه، جدد المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، دعوته إلى أقصى درجات ضبط النفس، للمساعدة في تجنب أي خطر لوقوع حادث إشعاعي.

وأمس، أعلنت الوكالة أن استهداف منشأة نطنز النووية في محافظة أصفهان، أدى إلى أضرار في مدخل المنشأة.

ويُعَدُّ مجمع نطنز أحد أهم مراكز تخصيب اليورانيوم في إيران، ويضم منشآت تحت الأرض صُمِّمَت لتحصين الأنشطة النووية الحساسة.

وأظهرت صور أقمار صناعية حديثة، التقطتها شركة «فانتور» في الثاني من مارس 2026، آثار دمار في مجمع منشأة نطنز النووية وسط إيران، عقب تعرُّضه لغارات جوية في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.

وبحسب تحليل الصور، لحقت أضرار بعدد من المباني السطحية التي تغطي مداخل الأفراد والمركبات المؤدية إلى مجمع التخصيب الواقع تحت الأرض داخل المنشأة.

وكان ممثل إيران بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، صرَّح بأن الغارات الجوية «الأمريكية – الإسرائيلية» المتواصلة على بلاده استهدفت منشأة نطنز النووية.