جيش الاحتلال يطلب من سكان جنوب لبنان الانتقال فورا لشمال الليطاني

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سكان جنوب لبنان بإخلاء منازلهم، والانتقال فورًا إلى منطقة شمال نهر الليطاني.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان، إنّ أنشطة حزب الله تُجبر الجيش على العمل ضده بالقوة».

وأضاف: «حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورًا. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر».

ونوه أن «أي منزل يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف»، بحسب ما جاء في التحذير.

واختتم تدوينته بالقول: «إلى سكان جنوب لبنان، عليكم التوجّه فورًا إلى شمال نهر الليطاني. لضمان سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال شمالًا إلى وراء نهر الليطاني».

وشنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، 4 غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في إطار التصعيد منذ فجر الإثنين، بالتوازي مع توغل بري جنوبًا.

ونفذ الطيران الحربي 4 غارات خلال أقل من ساعتين صباح اليوم على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن أربع غارات على الأقل على عدة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت التي نزح معظم سكانها.

وطالت الغارات مبنى في حارة حريك وفي منطقة الحدث وفي حي جاموس وحي اليلكي، فيما تصاعد دخان من المبان المستهدفة، دون ورود معلومات فورية عن سقوط ضحايا.

وجاءت الغارات بعد 3 إنذارات بالإخلاء الفوري أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي تمهيدًا لاستهداف 3 من هذه المباني، التي زعم أنها «بنى تحتية لحزب الله».