شيخ الأزهر يستنكر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي الإمارات والدول العربية

تلقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، عبّر شيخ الأزهر خلال الاتصال عن استنكاره الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، وما تمثله هذه الاعتداءات من انتهاك لسيادة الدولة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

من جانبه عبّر الرئيس الإماراتي عن شكره لشيخ الأزهر على موقفه.

وأكد الجانبان خلال الاتصال، ضرورة ضبط النفس، والوقف الفوري للتصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والحلول السياسية لمعالجة مختلف القضايا، تفادياً لمزيد من التدهور في الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لم تتخذ أي قرار بشأن تغيير موقفها الدفاعي تجاه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، مشيرة إلى أنها تعرضت لأكثر من ألف هجمة، وهو عدد يفوق مجموع ما تعرضت له جميع الدول المستهدفة مجتمعة.

وقالت إن قواتها المسلحة تصدت لهذه الهجمات «بكفاءة واحترافية عالية»، وذلك حسبما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام».

وشددت دولة الإمارات على أنها لم تشارك في الحرب، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، مؤكدة التزامها بسياساتها القائمة على حسن الجوار وخفض التصعيد، ووفق ما ينص عليه الأمم المتحدة.

وأكدت احتفاظها بحقها في الدفاع عن النفس بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.