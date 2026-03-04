قطر: الاعتداءات الإيرانية لا تنم عن حسن نية وتهدد العلاقات الثنائية

تلقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، من توشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل الخلافات كافة بالوسائل السلمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، أن «الاعتداء الإيراني على الأراضي القطرية يعد انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة».

وأشار في هذا السياق إلى أن «دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية، ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين».

وشدّد على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الياباني، عن قلق بلاده إزاء التطورات في المنطقة، داعيا كافة الأطراف إلى تحكيم صوت العقل والعودة للمفاوضات والوسائل الدبلوماسية، لتجنّب المزيد من الفوضى.

وأعلن جهاز أمن الدولة القطري الثلاثاء، القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في الدولة.

وأضاف في بيان، أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن الدولة وصون استقرارها.

كما تابع أن الجهات المختصة تمكنت من إلقاء على المتهمين بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة.

وأوضح أن 7 منهم كلفوا بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، و3 آخرين كلفوا بالقيام بأعمال تخريبية وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة، كما عثر بحوزتهم على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.