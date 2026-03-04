قوات البحرية في سريلانكا تستجيب لنداء استغاثة من سفينة إيرانية

بدأت قوات البحرية و الجوية في سريلانكا عملية إنقاذ مشتركة، عقب أن أرسلت السفينة الإيرانية " ايريس دينا" وهي فرقاطة من طراز مودج ضمن الاسطول الجنوبي للبحرية الإيرانية، نداء استغاثة قبالة ساحل جالي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميرور سريلانكا" عن المتحدث باسم القوات البحرية القول إن مهمة الإنقاذ تهدف لإجلاء من هم على متن السفينة، بما أن الحادث وقع ضمن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بسريلانكا.

ويتردد أن السفينة أرسلت نداء استغاثة بعدما تعرضت لهجوم.

وقد تم إنقاذ 30 من أفراد طاقم السفينة ونقلهم إلى مستشفى كارابيتيا. ويتردد أيضا أن ما لا يقل عن 180 شخصا كانوا على متن السفينة.