شركات الطيران في أنحاء العالم تعلق المزيد من الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط بسبب الحرب

علقت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم المزيد من الرحلات الجوية إلى وجهات إضافية في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع اتساع نطاق الحرب خلال يومها الرابع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن الخطوط الجوية القطرية مددت تعليق رحلاتها حتى بعد غد الجمعة. وتنتشر الاضطرابات منذ أول هجوم انتقامي من قبل إيران بمختلف أنحاء المنطقة، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 12300 رحلة جوية، بما في ذلك رحلات من مراكز نقل رئيسية مثل دبي والدوحة، حسب موقع تتبع رحلات الطيران (فلايت تريدر 24).

وسوف تمتد تداعيات عمليات الإلغاء إلى ما بعد الفترة الحالية، لأنها ستؤدي إلى تعطل الطائرات وتواجد أفراد الطاقم في مواقع غير مناسبة. وتقطعت السبل بعشرات الآلاف من المسافرين، مما دفع العديد من شركات الطيران إلى تسيير رحلات إجلاء خاصة.

وفي مؤشر على تحسن الوضع بشكل طفيف، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء ما أسمته "ممرات جوية آمنة"، تسمح بتسيير ما يصل إلى 48 رحلة جوية في الساعة، حسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد. وأضافت الوزارة أنه من المقرر تسيير أكثر من 80 رحلة إضافية، بسعة تتجاوز 27 ألف مسافر.