نجل المرشد الإيراني الراحل مرشح محتمل لخلافة والده

لطالما تم اعتبار مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله خامنئي، منذ وقت طويل منافسا على منصب القائد الأعلى للبلاد، حتى قبل الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل والده في بداية الحرب يوم السبت الماضي، برغم حقيقة أنه لم يتم انتخابه أو تعيينه من قبل في منصب حكومي.

ولم يظهر مجتبى خامنئي علنا منذ يوم السبت، عندما استهدفت الغارة الإسرائيلية مكاتب المرشد الأعلى مما أسفر عن مقتل والده /86 عاما/. وكذلك لقت زهراء حداد عادل، زوجة مجتبى حتفها.

ويعتقد أن مجتبى خامنئي ما زال حيا، ومن المحتمل أن يكون قد اختبأ في ظل تواصل الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، لكن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية لم تشر إلى مكانه.

وما زال يتم تداول اسم مجتبى خامنئي كمرشح محتمل لخلافة المرشد الأعلى الراحل، وهو ما كان يتم انتقاده في الماضي حيث قد يعيد تكوين نسخة من الملكية السابقة في البلاد.

ولكن الآن، بعد اعتبار المحافظين والده وزوجته شهيدين في الحرب ضد أمريكا وإسرائيل، ارتفعت أسهم خامنئي بين أعضاء مجلس الخبراء البالغ عددهم 88 عضوا الذين سيختارون المرشد القادم.