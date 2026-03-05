الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب بالدوري

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور مران الفريق الأول، مساء اليوم، الأربعاء، قبل مواجهة المقاولون العرب، بالدوري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي فريق المقاولون العرب، في التاسعة والنصف مساء غدٍ، الخميس، على ملعب المقاولون العرب، بالجبل الأخضر، لحساب منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز.

وأوضحت قناة الأهلي أن محمود الخطيب حرص على التواجد في مران الأحمر مساء اليوم، حيث عقد جلسة مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، تناولا خلالها الحديث عن أوضاع الفريق.

وخاض لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي حصة تدريبية مساء اليوم، على ملعب مختار التتش، في ختام الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب.

وعقد الدنماركي، ييس توروب، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل بداية المران الجماعي للفريق، قبل أن يبدأ اللاعبون المران بتدريبات بدنية متنوعة.

وخاض رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد سيحا تدريبات بدنية وفنية منفردة على هامش المران الجماعي، فيما اختتم الفريق تدريباته بفقرات فنية وتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 37 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 برصيد 18 نقطة.