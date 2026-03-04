الطاقة السعودية تنفي تأثر إمدادات النفط بعد تعرض مصفاة رأس تنورة لمحاولة هجوم

قال مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، إن مصفاة رأس تنورة تعرَّضت صباح اليوم الأربعاء، لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة.

وأكد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الحادث لم يترتب عليه تسجيل أضرار أو تأثر في الإمدادات.

وقبل قليل، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اللواء ركن تركي المالكي، إن مصفاة رأس تنورة تعرضت اليوم الأربعاء، لـ«محاولة هجوم».

وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان بمسيرة ولم ينتج عنه أضرار.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين، قولهما إن منشأة أرامكو في رأس تنورة تعرضت لهجوم جديد بمقذوف مجهول.

وقبل يومين، أحبطت قوات الدفاع الجوي السعودية هجوماً استهدف مصفاة «رأس تنورة»، إحدى أكبر منشآت التكرير التابعة لشركة «أرامكو السعودية» في المنطقة الشرقية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية حينها، بأن بعض الوحدات التشغيلية أُوقفت مؤقتاً كإجراء احترازي دون تأثير على إمدادات النفط ومشتقاته إلى الأسواق المحلية.

وتُعدّ مصفاة «رأس تنورة» واحدة من أكبر منشآت التكرير وتصدير النفط في المملكة بطاقة تقارب 550 ألف برميل يومياً، وتشكل نقطة رئيسية في شبكة شحن النفط السعودي إلى الأسواق العالمية.

بالتوازي مع ذلك، أفادت تقارير لبلومبرج أن «أرامكو السعودية» تدرس خيار تسليم مزيد من الشحنات عبر ميناء «ينبع» على البحر الأحمر، الواقع خارج الخليج العربي، في ظل استمرار تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.