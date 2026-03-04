إسرائيل تعلن مهاجمة نحو 250 هدفا في لبنان

قال مسئول عسكري إسرائيلي إن الجيش هاجم حتى مساء الثلاثاء نحو 250 هدفا في لبنان، وتعهد بمواصلة الهجمات يوميا.

وبينما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة "بنى تحتية تابعة لحزب الله"، تقول وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف الإسرائيلي يستهدف أعيانا مدنية وبنايات سكنية، ما يوقع قتلى بين المدنيين في الغالب.

وقال جيش الاحتلال، في بيان الأربعاء: "التقى قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، (الثلاثاء) بعدد من رؤساء السلطات المحلية في الشمال، وعرض خلال اللقاء صورة الوضع العملياتية، وكذلك نشاطات الجيش الدفاعية والهجومية في الجبهة".

وقال ميلو خلال اللقاء: "لقد ارتكب حزب الله خطأً فادحًا عندما انضم إلى المعركة، فقد وقع في كمينٍ استراتيجي. لن نتوقف حتى يتلقى ضربةً قاسيةً جدًا".

وأضاف: "نحن في حالة دفاعٍ قوية، ونسيطر ميدانيًا على مناطق داخل لبنان وكذلك على الحدود، وقد عززنا قواتنا دفاعيًا أيضًا في الجبهة السورية".

وتابع ميلو: "سنضرب التنظيم بقوة في كل أنحاء لبنان، في بيروت وصور وصيدا. لقد هاجمنا حتى الآن (مساء الثلاثاء) نحو 250 هدفًا وسنواصل ذلك يوميًا".

وقتل 10 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 14 آخرين إثر غارات إسرائيلية في جنوبي وشرقي لبنان، فجر الأربعاء.

وبذلك، ترتفع حصيلة الضحايا اللبنانيين منذ فجر الإثنين وحتى فجر الأربعاء، 60 قتيلا و349 جريحا، بحسب رصد الأناضول من بيانات رسمية.

وفجر الإثنين، استهدف "حزب الله" موقعا عسكريا شمالي إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، ردا على اعتداءات إسرائيل المتواصلة على لبنان واغتيالها المرشد الإيراني علي خامنئي، ضمن عدوان أمريكي إسرائيلي متواصل على إيران منذ فجر السبت.

وعقب ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق "معركة هجومية" لمواجهة "حزب الله"، ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية ومناطق بجنوب لبنان، ودعا الجيش الإسرائيلي إلى "الاستعداد لأيام عديدة من القتال".

وكانت إسرائيل قتلت أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأته في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

وبوتيرة شبه يومية تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024 مع "حزب الله" حليف إيران، ما خلف مئات القتلى والجرحى.