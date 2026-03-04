سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين، إثر قصف جوي وإطلاق نار في منطقة بين محافظتي النجف وكربلاء وسط البلاد.

وقالت ​قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن قوة من قيادة عمليات كربلاء تعرضت لـ "قصف جوي وإطلاق نار".

وذكرت أن الحادث "المدان والمستهجن"، وقع أثناء تنفيذ القوة واجب تفتيش في المنطقة الصحراوية الرابطة بين محافظتي كربلاء والنجف الأشرف فجر الأربعاء.

وبينت أن الهجوم أدى إلى "استشهاد مقاتل وإصابة اثنين آخرين" من جنود وحداتها الأمنية.

وأشارت إلى أنه "على أثر ذلك، تم تشكيل لجنة تحقيق عليا للوقوف على ملابسات هذا الحادث الأليم، واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها".

وحذرت من أن تكرار مثل هذه الحوادث بحق القوات الأمنية داخل الأراضي العراقية وأثناء تأدية واجباتها، "يعد انتهاكا وعملا غير مبرر".

وشددت على أن "هذا الخرق يمثل تجاوزا مرفوضا سيتم التعامل معه وفق القوانين والأعراف العسكرية النافذة".

الهجوم الذي لم يعلن عن الجهة المسئولة عن تنفيذه، يأتي فيما تواصل ما تسمى فصائل "المقاومة العراقية" مهاجمة أهداف أمريكية داخل العراق وبدول المنطقة، دعما لإيران بمواجهة الحرب الإسرائيلية الأمريكية المندلعة عليها منذ أيام.

ومنذ السبت، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.