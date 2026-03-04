القناة 12 الإسرائيلية: القضاء على مسئول بالحرس الثوري حاول اغتيال ترامب

أفادت القناة «12» العبرية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش نجح في اغتيال رئيس قسم العمليات الخاصة في الحرس الثوري رحمان مقدم.

وأشارت في تقرير عبر موقعها الرسمي، إلى أن رحمان مقدم، كان مسئولًا عن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عشية الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وخلال عام 2024، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن اتهامات جنائية مرتبطة «بمؤامرة إيرانية» لاغتيال ترامب قبل الانتخابات.

ونقلت شبكة «إيه بي سي» الإخبارية الأمريكية -عن مصادر أمنية لم تسمها- في ذلك الوقت، أنه تم توجيه التهم لـ3 أشخاص في خطة إيرانية لاغتيال ترامب ومعارضين إيرانيين.

وأظهر اتهام جنائي -تم رفعه أمام محكمة فدرالية في مانهاتن بولاية نيويورك– أن مسئولا في الحرس الثوري الإيراني، لم يكشف عن اسمه، أصدر تعليمات إلى عميل له في سبتمبر 2024، لوضع خطة لمراقبة ترامب واغتياله في نهاية المطاف.

وجاء في الاتهام الجنائي أن المسئول أبلغ هذا العميل، الذي ذكر أن اسمه فرهاد شاكري، بأنه إذا لم يتمكن من وضع خطة بحلول ذلك الوقت، فإن إيران ستوقف خطتها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، لأن المسئول اعتقد أن ترامب سيخسر وسيكون من الأسهل اغتياله حينها.

وبحسب الاتهام الجنائي، فإن شاكري أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه لم يكن يعتزم تقديم خطة لاغتيال ترامب خلال الأيام السبعة التي طلبها المسئول الإيراني.

ونفت البعثة الإيرانية الأممية آنذاك، تلك الادعاءات، ووصفتها بأن «لا أساس لها من الصحة وخبيثة».