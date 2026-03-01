اتحاد الكرة العراق ينفي منع مظاهر الحداد على مقتل المرشد الإيراني

نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، منع مظاهر الحداد خلال مباريات الدوري، مؤكدا التزامه بالقرار الحكومي في دوري نجوم العراق.

وذكر الاتحاد العراقي بكرة القدم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أنه ينفي بشكل قاطع، صدور أي توجيه يمنع مظاهر الحداد على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي داخل ملاعب دوري نجوم العراق، مؤكدا التزامهُ الكامل بقرار الحداد الصادر عن الحكومة العراقيّة، واحترامه للتوجيهات الرسميّة بهذا الشأن.

وأضاف: "أي ادعاء بخلاف ذلك هو تسقيط مكشوف تقف وراءه دوافعُ ضيقة، ومحاولة للإساءة إلى مؤسسة رياضية وطنية تؤدي عملها بمسؤوليةٍ وحيادٍ، بعيداً عن أي تجاذبات أو تأويلات غير صحيحة"، لافتا الى أنه يحتفظ بحقه في مقاضاة أي شخص، أو أي جهة تعمل على تضليلِ الحقيقة، وتناصر الخداع، وتعمل على تزييف الواقع بكلمات لا صحة لها مطلقًا.

وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية اليوم، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يوم السبت في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل السبت هجوما مشتركا واسع النطاق على إيران، التي أطلقت بدورها هجوما مضادا بعنوان "الوعد الصادق 4" تضمن قصف مواقع في إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج.

واحتجاجا على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي ومقتل خامنئي، حاول محتجون غاضبون فجر اليوم اقتحام بوابة المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد من جهة الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة الأمريكية في بغداد، وفق مصدر في وزارة الداخلية العراقية.