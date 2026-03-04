نشرت رابطة الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء تحديثًا لحدود الإنفاق على تشكيلات الفرق، والمعروفة أيضًا بسقف الرواتب، ويشير هذا إلى المبلغ الذي يُسمح لكل فريق بإنفاقه على تشكيلته، مع الأخذ في الاعتبار إيراداته ونفقاته، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكان برشلونة محور الاهتمام الرئيسي، حيث تجاوز بمعدل 1:1 في فترات الانتقالات الأخيرة، حيث ارتفع الحد الأقصى لإنفاق النادي الكتالوني من 351 مليون يورو بعد فترة الانتقالات الصيفية إلى 432 مليون يورو بعد فترة الانتقالات الشتوية.

وعلى الرغم من التحسن الأخير، لا يزال برشلونة متجاوزًا الحد المسموح به، إلا أن النادي واثق من عودته قريبًا إلى معدل 1 مقابل 1.

وفي سبتمبر الماضي، وبعد الإعلان عن سقف الرواتب عقب فترة الانتقالات الصيفية، أشار خافيير جوميز، المدير العام لرابطة الدوري الإسباني، إلى أن برشلونة استوفى جميع الشروط اللازمة للتعافي المالي التدريجي، إذ قال: "يعمل برشلونة بدون ملعبه؛ الذي يُدرّ عليه إيرادات ضخمة، تتراوح بين 70 و80 مليون يورو سنويًا، سيتعافى النادي، لكن السؤال هو: هل سيحدث ذلك خلال عشرة أشهر أم متى؟" هذا ما أشار إليه جوميز آنذاك.

ومع عودة الجماهير إلى ملعب كامب نو في نوفمبر الماضي، بدأ التعافي بالفعل، وهو تعافي سيتسارع مع عودة المزيد من المشجعين إلى ملعب برشلونة.

في المقابل يستمر ريال مدريد في تصدّره للجدول بفارق كبير، بسقف رواتب يبلغ 761 مليون يورو، وهو نفس المبلغ الذي كان عليه في سبتمبر.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بسقف رواتب يبلغ 336 مليون يورو. وقد رفع أتلتيكو سقف رواتبه بمقدار 10 ملايين يورو مقارنةً بالرقم السابق.

ويأتي فياريال بعد أتلتيكو، إذ حافظ على سقف رواتبه عند 173 مليون يورو رغم خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا؛ ثم أتلتيك بلباو، الذي خرج أيضًا من دور المجموعات، لكن سقف رواتبه ارتفع من 126 مليون يورو إلى 132 مليون يورو.

ريال سوسيداد، الذي حافظ على سقف رواتبه عند 128 مليون يورو؛ وريال بيتيس، الذي انخفض سقف رواتبه من 125 مليون يورو إلى 122 مليون يورو.