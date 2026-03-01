القناة 14 الإسرائيلية: مقاتلات أمريكية وذخائر بطريقها لإسرائيل

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر، قوله إن مقاتلات أمريكية من طراز إف 15 وإف 22 وطائرات أخرى تحمل ذخائر بطريقها لإسرائي.

فيما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن أحد أهداف الحرب هو ضرب منظومة الصواريخ الإيرانية والتسبب بأضرار تطيل أمد إعادة الترميم حسب قولها.

وقالت الصحيفة عن مصادر بالجيش الإسرائيلي، قولها إنه لا يمكن تحقيق أهداف الهجوم على إيران خلال أيام. وذكرت هذه المصادر أن المعركة قد تتواصل نتيجة لذلك، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ونشرت منصات إسرائيل بأن صواريخ سقطت في جنوب إسرائيل وسمعت أصوات الانفجارات جراء الصواريخ الإيرانية.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية لمدة 12 يوما إضافية.