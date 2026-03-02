في الحلقة 12 من مسلسل «صحاب الأرض»، يأمر جيش الاحتلال الفلسطينيين المحتمين داخل مدرسة الأونروا بإخلاء المدرسة، ويمنحهم دقائق معدودة فقط لمغادرتها.

تسعى سلمى للحصول على سيارة إسعاف لـ"فدوى" حتى تتمكن من المغادرة بأمان، نظرًا لخطر الحركة على حملها. وأثناء تواجدها في سيارة الإسعاف، تلد فدوى طفلها، لكنها تتوفى فور الولادة بين يدي سلمى بسبب حالتها الصحية الحرجة.

كما شهدت الحلقة استمرار "مجد" في جولته وسط أنقاض غزة برفقة الصحفية الأمريكية جوانا، ليكشف لها زيف رواية الاحتلال. يطلب منه ناصر الذهاب لإحضار حضانة لطفل فدوى الذي وُلد حديثًا، بالإضافة إلى حليب للأطفال.

وفي الوقت نفسه، تصر جوانا على مرافقة مجد، لكنه يحذرها من الخطر المحدق بهما، فتؤكد له أن جواز سفرها الأمريكي يمكن أن يحميهما، لكنه يرد بأنها لا حماية لهما في غزة. وعند اقترابه من المكان الذي سيأخذ منه الحضانة وحليب الأطفال، تصيبه طلقة قناصة من جيش الاحتلال فيستشهد على الفور، فيما تنهار جوانا من البكاء وتغير من خطابها لتتعاطف مع الشعب الفلسطيني، بعد أن كانت تصفه سابقًا بالهمج.

مسلسل «صحاب الأرض» من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة منة شلبي، إياد نصار، وعصام السقا.