بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، نشر الحساب الرسمي لخامنئي باللغة الفارسية على منصة إكس عبارة "باسم حيدر عليه السلام".

وأرفق الحساب بصورة مدون عليها: "عليٌّ بذي الفقار قادمٌ نحو إسرائيل".

يشار إلى أن ذو الفقار هو سيف الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

به نام نامی حیدر علیه‌السلام pic.twitter.com/n848j6KASq — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) February 28, 2026

وأعلن الرئيس الأمريكي مقتل خامنئي، داعيا الحرس الثوري والشرطة وقوات الأمن في إيران إلى الانضمام إلى من وصفهم بـ "الوطنيين الإيرانيين"، محذرا من أنهم "لن يواجهوا سوى الموت" إذا لم يفعلوا ذلك.

وقال ترامب في منشور على حسابه بمنصة تروث سوشال: "خامنئي، أحد أكثر الشخصيات شرا في التاريخ، قد مات".

وأضاف ترامب أن هذا ليس إنصافا للشعب الإيراني فحسب، بل لجميع الأمريكيين العظماء، ولجميع ضحايا خامنئي وعصابته من المجرمين المتعطشين للدماء من مختلف أنحاء العالم.

وتابع: لم يستطع الإفلات من أجهزة استخباراتنا وأنظمة التتبع المتطورة للغاية، وبالتعاون الوثيق مع إسرائيل، لم يكن بوسعه، هو أو القادة الآخرون الذين قُتلوا معه، فعل أي شيء. هذه الفرصة الأكبر للشعب الإيراني لاستعادة وطنه".

ومضى قائلا: "نسمع أن العديد من عناصر الحرس الثوري الإيراني والجيش وقوات الأمن والشرطة الأخرى لم يعودوا يرغبون في القتال، ويسعون للحصول على حصانة منا".

وكما قلت الليلة الماضية: "الآن يمكنهم الحصول على الحصانة، ولاحقا لن ينالوا إلا الموت!".

وتابع : "نأمل أن يندمج الحرس الثوري والشرطة سلميا مع الوطنيين الإيرانيين، ويعملوا معا كفريق واحد لإعادة البلاد إلى عظمتها التي تستحقها".