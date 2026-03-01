قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة وضعت سيناريوهات استباقية لمواجهة أي مخاطر محتملة فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية-الإيرانية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسائل طمأنة للمواطنين تؤكد أن الدولة «وضعت كل السيناريوهات ومؤمنة بكافة احتياطاتها».

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» أن مصر تمتلك مخزونا كافيا من السلع الأساسية والطاقة.

وكشف عن تفاصيل حديثه مع المهندس كريم بدوي وزير البترول، على هامش حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، قائلا: «وزير البترول طمأننا تماما، ولا توجد أزمة سواء في السولار أو البنزين أو المازوت أو الغاز.. لا توجد أي مشكلة على الإطلاق».

ولفت إلى تجهيز الدولة «سفن التغييز» تحسبا للطوارئ التي قد تحدث بسبب الحرب الإسرائيلية- الإيرانية، مشيرا إلى أن مصر باعتبارها «دولة كبيرة» تضع خططا وسيناريوهات بديلة تشمل المدى القصير والمتوسط وطويل الأمد.

وأشاد بدور «جهاز مستقبل مصر» في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى جهود وزارات التموين والزراعة والصحة في تأمين الاحتياجات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن الرئيس السيسي يحرص على وجود مخزون استراتيجي يمتد في أقل تقدير لـ 6 أشهر، ويصل في بعض السلع إلى سنة كاملة، معتبرا أن هذا التأمين ضروري في ظل حالة عدم اليقين حول مدة استمرار الحرب.