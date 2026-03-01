 الخطوط القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 1:03 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

الخطوط القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا


نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 12:37 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 12:37 ص

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر.

وقالت الخطوط القطرية في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية: «ستُباشر الخطوط الجوية القطرية استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة».

وأضافت أنه سيتم تقديم تحديث إضافي صباح غدًا الأحد، داعية المسافرين متابعة أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم.

 

وقطر إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لقواعد عسكرية أمريكية.

وتعيش المنطقة، على وقع تصعيد عسكري بدأ بهجوم عسكري إسرائيلي أمريكي على إيران، قبل أن ترد طهران بضربات عسكرية على إسرائيل واستهداف مواقع عسكرية أمريكية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك