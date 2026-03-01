الخطوط القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر.

وقالت الخطوط القطرية في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية: «ستُباشر الخطوط الجوية القطرية استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة».

وأضافت أنه سيتم تقديم تحديث إضافي صباح غدًا الأحد، داعية المسافرين متابعة أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم.

وسيتم… — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 28, 2026

وقطر إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لقواعد عسكرية أمريكية.

وتعيش المنطقة، على وقع تصعيد عسكري بدأ بهجوم عسكري إسرائيلي أمريكي على إيران، قبل أن ترد طهران بضربات عسكرية على إسرائيل واستهداف مواقع عسكرية أمريكية.