حكومة دبي: حريق بأحد أرصفة ميناء جبل علي إثر سقوط شظايا

كشفت السلطات المختصة في دبي، أن شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض جوي تسببت في وقوع حريق في أحد أرصفة ميناء جبل علي بدون وقوع أي إصابات.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة إكس: «بادرت فرق الدفاع المدني بدبي على الفور بالتعامل مع الحريق، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه».

وأضاف: «أهابت السلطات المعنية بالجمهور عدم تداول مقاطع فيديو تعود لحريق ميناء جبل علي في 7 يوليو 2021 ، لما في ذلك من نشر صور ومعلومات مغلوطة عن الحادث، وأكدت أنه سيتم بث مزيد من المعلومات الموثوقة حال ورودها».



ومساء السبت، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أنّ القوات الجوية والدفاع الجوي نجحت منذ بدء الهجوم الإيراني، في التعامل مع وتدمير 137 صاروخًا باليستيًّا و209 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضي الدولة، مؤكدةً الجاهزية العالية لمنظومات الدفاع الجوي وقدرتها على التعامل مع مختلف التهديدات.

وقالت في بيان، إنه ومنذ بدء الهجوم تم رصد 137 صاروخًا باليستيًّا إيرانيًّا تم إطلاقه تجاه الدولة، حيث تم تدمير 132 صاروخًا، فيما سقط 5 منها في مياه البحر، كما تم رصد 209 طائرة مسيرة إيرانية، وتم اعتراض 195 منها، فيما وقعت 14 منها داخل أراضي ومياه الدولة، وتسببت ببعض الأضرار الجانبية.

والإمارات إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لقواعد عسكرية أمريكية.

وتعيش المنطقة، على وقع تصعيد عسكري بدأ بهجوم عسكري إسرائيلي أمريكي على إيران، قبل أن ترد طهران بضربات عسكرية على إسرائيل واستهداف مواقع عسكرية أمريكية.

ومثّل التطور الأكثر أهمية، في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل المرشد الإيراني على خامنئي، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من طهران في هذا الشأن. علمًا بأن مسئولين إيرانيين تحدثوا قبل تصريح ترامب بأن المرشد الإيراني بخير.