وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين بتسمم غذائي في الوادي الجديد

لقيت طفلة مصرعها من بين 5 أطفال أُصيبوا بحالة تسمم غذائي حادة إثر تناول أحد المشروبات المعلبة بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

كانت الأجهزة الأمنية بـالوادي الجديد قد تلقت بلاغًا يفيد بنقل 5 أطفال إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، عقب إصابتهم بتسمم نتيجة تناول أحد المشروبات المعلبة، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية بشكل مفاجئ وإصابتهم بإعياء شديد.

ولفظت طفلة تُدعى بشرى (د. م.)، 3 سنوات، أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى متأثرة بتداعيات التسمم، فيما جرى تحويل باقي الحالات بشكل عاجل وهم في حالة حرجة إلى مركز سموم أسيوط لمحاولة إنقاذهم، وهم: حذيفة (ع. ف.)، عامان، سارة (ع. ف.)، 4 سنوات، آدم (د. م.)، 6 سنوات، ومحمود (د. م.)، 10 سنوات.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات والأسباب الرئيسية للتسمم، وذلك عقب تحرير محضر بالواقعة.