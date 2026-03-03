 بحضور نحو 1200 من الأعضاء.. نقابة الصحفيين تنظم حفل إفطارها السنوي - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مارس 2026 10:07 م القاهرة
بحضور نحو 1200 من الأعضاء.. نقابة الصحفيين تنظم حفل إفطارها السنوي

بسنت الشرقاوي
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 9:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 9:53 م

أقامت نقابة الصحفيين، مساء اليوم، حفل إفطارها السنوي لشهر رمضان المبارك، بالدور الرابع بمقر النقابة في شارع عبد الخالق ثروت، بحضور كبير من الصحفيين.
وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي ل "لشروق" إن النقابة احتضنت 1200 صحفي تلقوا وجبة الإفطار، موضحا أن النقابة تحملت تكلفة استحضار وجبات إضافية لتغطية العدد.

وحضر مجموعة متنوعة من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية وخارجها، ومن الصحف القومية والخاصة والحزبية، وصحفيو المحافطات، وسط تنظيم من أعضاء مجلس النقابة.

وأعقب حفل الإفطار حفل لفرقة المرعشلي السورية للإنشاد الديني.

