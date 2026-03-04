إصابة خمسة أفراد من أسرة واحدة بعد استنشاق غاز داخل منزلهم بالمنيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت عزبة المصاص التابعة لمدينة المنيا واقعة تسمم أسرة كاملة نتيجة استنشاق الغاز داخل منزلهم، ما أسفر عن إصابتهم بحالة هبوط عام وقيء مستمر.

كان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من الرائد عمرو فيصل، رئيس مباحث قسم ثانِ المنيا، يفيد بوصول خمسة أفراد من أسرة واحدة إلى مستشفى صدر المنيا، يعانون من أعراض تسمم إثر استنشاق الغاز.

وتبين أن المصابين هم: عمرو بهجت محمد (45 عامًا)، امتثال جمال محمد (45 عامًا)، أثينات عمرو بهجت (6 سنوات)، محمد عمرو بهجت (8 سنوات)، الحسيني عمرو بهجت (3 سنوات).

وجميعهم مصابون بهبوط عام وقيء مستمر، وتم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم داخل مستشفى الصدر بالمنيا، مع وضعهم تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهم الصحية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.