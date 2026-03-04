الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 32 - 30 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر القلعة البيضاء.

وتمكن الزمالك من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16 - 15 ثم واصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني حتي وصلت النتيجة 32 - 30 لتنتهي المباراة بالفوز للكوماندوز.

وأقيمت المباراة في خامس مواجهات الفريق بنهائيات دور المحترفين .

ويخوض الفريق سادس مواجهاته في الدور النهائي أمام نادي الشمس يوم الجمعة المقبل بمقر الأخير داخل صالة نادي الشمس.