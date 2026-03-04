 الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مارس 2026 1:12 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد

الشروق
نشر في: الأربعاء 4 مارس 2026 - 12:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2026 - 12:52 ص

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 32 - 30  في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر القلعة البيضاء.

وتمكن الزمالك من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16 - 15 ثم واصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني حتي وصلت النتيجة 32 - 30 لتنتهي المباراة بالفوز للكوماندوز.

وأقيمت المباراة في خامس مواجهات الفريق بنهائيات دور المحترفين .

ويخوض الفريق سادس مواجهاته في الدور النهائي أمام نادي الشمس يوم الجمعة المقبل بمقر الأخير داخل صالة نادي الشمس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك