الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 32 - 30 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر القلعة البيضاء.
وتمكن الزمالك من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16 - 15 ثم واصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني حتي وصلت النتيجة 32 - 30 لتنتهي المباراة بالفوز للكوماندوز.
وأقيمت المباراة في خامس مواجهات الفريق بنهائيات دور المحترفين .
ويخوض الفريق سادس مواجهاته في الدور النهائي أمام نادي الشمس يوم الجمعة المقبل بمقر الأخير داخل صالة نادي الشمس.