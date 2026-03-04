نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى

واصل نجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ الليلةِ الرابعةَ عشرةَ من ليالي شهر رمضان المبارك بعددٍ من المساجد الكبرى، في أجواءٍ إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة، حيث صدحت حناجر القراء بآيات الذكر الحكيم، وازدانت بيوت الله بجلال التلاوة وروعة الأداء، وسط حضورٍ كثيفٍ من المصلين الذين توافدوا ابتغاء الأجر وطلبًا للطمأنينة في رحاب الشهر الفضيل.

ففي مسجد الإمام الحسين أمَّ الشيخ أبو بكر سيد والشيخ بلال سيف جموعَ المصلين، في مشهدٍ روحانيٍّ عامرٍ بالتدبر والخشوع، عكست فيه التلاوات عمق الأداء وصدق الإحساس بآيات الله.

وفي مسجد السيدة زينب أمَّ الشيخ محمد وفيق المصلين، بينما أمَّ الشيخ رضا محمد رضا المصلين بمسجد السيدة نفيسة، حيث سادت أجواءٌ إيمانية خاشعة وتفاعلٌ كبيرٌ مع آيات القرآن الكريم.

كما أمَّ الشيخ محمد عبد العليم المصلين بمسجد عمرو بن العاص، وأمَّ الشيخ محمد ماهر المصلين بمسجد العزيز الحكيم، فيما أمَّ الشيخ محمود السيد المصلين بمسجد مصر، وأمَّ الشيخ أحمد محمد علي المصلين بمسجد النصر، في ليلةٍ قرآنية تجلت فيها معاني الخشوع وصفاء الروح.

وأكدت وزارة الأوقاف أن استمرار إحياء ليالي رمضان بتلاوات نجوم «دولة التلاوة» يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيمانية وبناء الإنسان، ليظل شهر رمضان شهر القرآن والتزكية والارتقاء الروحي