عقد وزير السياحة والآثار شريف فتحي اجتماعًا موسعًا مع قيادات القطاع السياحي المصري، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB Berlin 2026 المقامة حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين، والتي تستمر فعالياتها حتى 5 مارس الجاري.

جاء الاجتماع في إطار حرص الوزير على متابعة مستجدات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، خاصة في ظل الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والوقوف على تأثيراتها المحتملة على القطاع.

وأكد المشاركون في الاجتماع استقرار معدلات الحركة السياحية القادمة من مختلف الأسواق، مشيرين إلى أنها لم تتأثر إلا بشكل محدود بالأحداث الجارية، مع استمرار الأداء الإيجابي الذي يشهده القطاع منذ بداية العام الحالي.

كما ناقش الحضور عددًا من الرؤى والمقترحات للحفاظ على معدلات النمو، حيث تم الاتفاق على إعداد خطة قصيرة المدى للتعامل مع المستجدات الراهنة، بما يضمن تعزيز استقرار الحركة السياحية واستمرار تعافيها.

حضر الاجتماع الدكتور محمد البدري سفير مصر في ألمانيا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والوزير مفوض يمنى عثمان نائب سفير مصر في ألمانيا، و سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، و إسماعيل عامر مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و محمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي في برلين ودول الإشراف التابعة.

كما حضر حازم طاهر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، و كريم محسن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، و وائل أبو السعود أمين عام صندوق غرفة المنشآت الفندقية، و بيتر ناثان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

وأكد الوزير، في ختام الاجتماع، أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يحافظ على تنافسية المقصد السياحي المصري ويعزز مكانته على خريطة السياحة العالمية.