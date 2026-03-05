الجزائر تعلن تحطم طائرة نقل عسكرية ومصرع اثنين من طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، تحطم طائرة نقل عسكرية صغيرة، قرب العاصمة، ما أسفر عن مصرع اثنين من طاقمها وإصابة 4 آخرين.

وقالت الوزارة، في بيان: "تحطمت منتصف اليوم الخميس، طائرة نقل عسكرية صغيرة من نوع (BE 1900) بعد إقلاعها مباشرة من مدرج القاعدة الجوية بوفاريك (50 كلم جنوب العاصمة) بالناحية العسكرية الأولى".

وأوضحت الوزارة أن الطائرة كانت في مهمة عمل مبرمجة، وكان على متنها طاقم مكون من 6 أفراد.

وأشارت إلى أن "الحادث الأليم أسفر عن استشهاد إطارين (شخصين) وإصابة باقي الطاقم بجروح متفاوتة الخطورة، أين تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المركزي للجيش".

وعلى إثر الحادث تقدم الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، "بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيدين وأقاربهما"، وفق البيان.

وأمر شنقريحة، بحسب البيان، بفتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب هذا الحادث وملابساته.