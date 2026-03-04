قائد القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 17 سفينة إيرانية ونغرق البحرية الإيرانية بأكملها

قال قائد القواتالمركزية الأمريكية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر إن الجيش الأمريكي دمر 17 سفينة إيرانية ضمن حملته التي يشارك فيها عشرات الآلاف من العسكريين الأمريكيين.

وقال كوبر في رسالة مصورة نُشرت الثلاثاء على منصة إكس: "بعبارة بسيطة، نركز على تدمير كل ما يمكنه إطلاق النار علينا"، متحدثا عن "ضربات جراحية غير متنازع عليها" نفذتها قاذفات "بي 2" و

بي 1".

وأضاف: "نحن أيضا نغرق البحرية الإيرانية... البحرية بأكملها. حتى الآن دمرنا 17 سفينة إيرانية، بينها الغواصة الإيرانية الأكثر جاهزية للعمل، والتي بات في جانبها ثقب".

وتابع كوبر: "على مدى عقود، قام النظام الإيراني بمضايقة الملاحة الدولية. واليوم، لا توجد أي سفينة إيرانية واحدة تبحر في الخليج العربي أو مضيق هرمز أو خليج عُمان. ولن نتوقف".

وأضاف أن إيران أطلقت في المقابل أكثر من 500 صاروخ باليستي وأكثر من 2000 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أنه مع ذلك "قدرة طهران على ضربنا تتضاءل".