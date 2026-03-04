 الجيش السوري ينشر قواته على الحدود مع لبنان والعراق - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مارس 2026 3:49 ص القاهرة
الجيش السوري ينشر قواته على الحدود مع لبنان والعراق

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 مارس 2026 - 3:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2026 - 3:45 ص

عزز الجيش السوري من وجوده على الحدود السورية اللبنانية والعراقية يوم الثلاثاء لضبط الحدود مع تصاعد الحرب.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه: "الجيش عزز انتشاره على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق".

وأكدت هيئة العمليات أن "هذا التعزيز يأتي لحماية وضبط الحدود مع تصاعد الحرب الإقليمية الجارية"، وأن "الوحدات المنتشرة تتبع لقوات حرس الحدود وكتائب استطلاع لمراقبة الأنشطة الحدودية ومكافحة التهريب".

وتشهد الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة تقدر بآلاف السوريين واللبنانيين باتجاه المنافذ الحدودية في محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس هربا من القصف الجوي الاسرائيلي الذي يطال الأراضي اللبنانية.
