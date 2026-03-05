 جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان 3 بلدات في البقاع بالإخلاء الفوري والتوجه غربا - بوابة الشروق
الخميس 5 مارس 2026 9:39 م القاهرة
جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان 3 بلدات في البقاع بالإخلاء الفوري والتوجه غربا


نشر في: الخميس 5 مارس 2026 - 8:31 م | آخر تحديث: الخميس 5 مارس 2026 - 8:31 م

وجه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارا عاجلا إلى سكان منطقة البقاع في لبنان، وتحديدا سكان القرى والبلدات التالية «دورس، بريتال، ومجدلون».

وزعم عبر حسابه بمنصة «إكس» أن أنشطة حزب الله في المنطقة «تجبر الجيش على العمل ضده بقوة»، مشيرا إلى أن الهدف هو استهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب.

وادعى أن جيش الاحتلال «لا ينوي المساس بالمدنيين»، مطالبا بإخلاء المنطقة فورًا والتوجه غربا عبر طريق «زحلة – بعلبك»، محذرا من أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله، أو منشآته، أو وسائله القتالية، يعرّض حياته وحياة أفراد عائلته للخطر.

 

