وقف التداول في مؤشري كوسبي وكوسداك للأسهم الكورية الجنوبية لمدة 20 دقيقة

قامت الشركة المشغلة للبورصة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء بوقف التداول مؤقتا في كل من مؤشري كوسبي القياسي وكوسداك للشركات التكنولوجية، ليتم تعليق التداول لمدة 20 دقيقة، مع استمرار انهيار السوق.

وبعد أن افتتح تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 44ر3% واصل المؤشر المجمع للأسهم الكورية كوسبي خسائره، حيث انخفض بنسبة 1ر8% إلى 93ر5322 نقطة بحلول الساعة الحادية عشرة 50 وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت العاصمة سول.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بورصة كوريا فعلت آلية وقف التداول بعد وقت قصير من انخفاض المؤشر بأكثر من 8%، عقب انخفاضه بنسبة 27ر7% في الجلسة السابقة، حيث أدى تزايد المخاوف بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى زعزعة ثقة المستثمرين.

وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران منذ بداية الأسبوع، مما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني "آية الله علي خامنئي". وأشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى احتمال شن حملة عسكرية مطولة.