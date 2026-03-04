أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، رصدت 4 أشخاص والقبض عليهم، إثر قيامهم بتصوير ونشر مقاطع تتعلق بآثار الهجمات الإيرانية، وتمثل تعاطفًا معه، وأخرى من مواقع عسكرية.

وأضافت في بيان، أن ما فعلوه يمثل خيانة للوطن ومساساً واضحاً بقيمه وثوابته، مع تداول تلك المقاطع عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يسهم في تضليل الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين، بما من شأنه الإضرار بالأمن والنظام العام.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكورين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وأهابت بالجميع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو إعادة نشر مقاطع أو أخبار غير موثوقة، تجنباً للمساءلة القانونية، وبما يحفظ أمن الوطن وسلامته.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.​​​​​​​



