أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مساء الأربعاء، انقطاع الكهرباء بشكل تام في جميع محافظات البلاد.

وقال المتحدث باسم الكهرباء العراقية، في بيان مقتضب، إن هناك انقطاعًا تامًا للمنظومة الكهربائية بعموم محافظات البلاد، مشيرًا إلى أنه جار التدقيق في الأمر ومعرفة الأسباب.

ولفت إلى أن يتم العمل على إعادة المحطات والخطوط المنفصلة للعمل مرة أخرى.

يأتي الانقطاع، وسط تصاعد التوتر في المنطقة نتيجة تواصل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران لليوم الخامس على التوالي. حيث يعد العراق أحد الدول العربية التي تطالها هجمات إيرانية.

فمنذ الساعات الأولى للحرب، استهدفت غارات نُسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل فصائل عراقية مدعومة من إيران، والتي تعهدت بمساندة إيران في الحرب، وتبنت عشرات الهجمات بمسيّرات على قواعد أمريكية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.​​​​​​​